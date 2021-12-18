За словами Сабо, ще на початку кар'єри в Шевченка були великі проблеми. Футболіст міг просто зникнути, але фахівець зробив усе можливе, щоб той не загубив свій талант.

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"З'ясували, що Шевченко мав погану компанію, він покурював всю цю х***ь. Раніше в Кончі-Заспі була лише одна дорога. Пам'ятаю, я їхав і повз мене промчав Шевченко під 180 км/год на спортивному Мерседесі, який недавно купив", – розповів Сабо.

Фахівець звернувся по допомогу до Григорія та Ігоря Суркісів. На щастя, ті відреагували миттєво.

"Мабуть, Ігор Михайлович поговорив із цими хлопцями. Вони йому не давали більше курити. Ще й баба була у Шевченка років на 15 старша. Усі сили віддавав. Після цього він став на ноги і перетворився на Шевченка, якого ми всі знаємо. Його батько якось сказав: "Андрюша, ти Сабо маєш поставити пам'ятник за життя", – додав тренер.