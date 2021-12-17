Встреча с девятой командой Серии А для подопечных Андрея Шевченко оказалась роковой. Гости продержались до 36 минуты, когда забил Педро.

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После перерыва римляне отличились еще дважды. Забивали Франческо Ачерби и Маттиа Дзакканьи. На 86-й минуте голом престижа в составе Дженоа отличился Филиппо Меледжони, которого четырьмя минутами ранее Шевченко выпустил на замену. Для 22-летнего футболиста это дебютный гол Серии А.

У Дженоа десять очков и 18-я позиция. Во вторник команду Андрея Шевченко будет экзаменовать Аталанта Руслана Малиновского.

Чемпионат Италии, 18 тур

Лацио – Дженоа 3:1

Голы: Педро, 36, Ачерби, 75, Дзакканьи, 81 – Меледжони, 86.