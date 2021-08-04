Оба наши земляки провели на поле по 90 минут в матче Третьего раунда квалификации ЛЧ. Ференцварош праздновал победу 2:0.

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Все началось с автогола Качарабы под занавес первого тайма. Тарас постелился в подкате и фактически отпасовал голкиперу. Впрочем Ондржей Коларж допустил ужасную ошибку и мяч залетел в ворота.

Второй тайм начался с очередного взятия ворот. Все тот же Качараба нарушил правила в штрафной, а пенальти четко реализовал Игорь Харатин.

Автогол Качарабы

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Ференцварош – Славия 2:0

Голы: Качараба (автогол), 44, Харатин (пенальті), 50.