После того, как Андрей Шевченко отказался продлевать контракт с УАФ, главным претендентом на тренерский мостик национальной команды является Сергей Ребров. УАФ уже связалась с ним и озвучила предложение.

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Сообщается, что сам Ребров предусмотрел в контракте с Аль-Айном возможность досрочного расторжения в случае предложения сборной Украины. Впрочем, неизвестно, устроит ли Сергея Станиславовича зарплата.

Если Ребров откажется, а о своем решении он должен сообщить в ближайшее время, то предложение возглавить национальную команду получит Мирон Маркевич.

Отметим, что уже через мисяцб сборная Украины будет играть матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Казахстана.