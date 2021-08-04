Обидва наші земляки провели на полі по 90 хвилин у матчі Третього раунду кваліфікації ЛЧ. Ференцварош святкував перемогу 2:0.

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Все почалося з автогола Качараби під завісу першого тайму. Тарас постелився у підкаті і фактично відпасував голкіперу. Втім Ондржей Коларж припустився жахливої помилки і м'яч залетів у ворота.

Другий тайм розпочався із чергового взяття воріт. Все той же Качараба порушив правила у штрафному майданчику, а пенальті чітко реалізував Ігор Харатін.

Автогол Качараби

Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

Ференцварош – Славія 2:0

Голи: Качараба (автогол), 44, Харатін (пенальті), 50.