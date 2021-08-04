Обидва наші земляки провели на полі по 90 хвилин у матчі Третього раунду кваліфікації ЛЧ. Ференцварош святкував перемогу 2:0.
Читайте також Ребров взяв час на роздуми – наступним кандидатом на пост тренера збірної є Маркевич
Все почалося з автогола Качараби під завісу першого тайму. Тарас постелився у підкаті і фактично відпасував голкіперу. Втім Ондржей Коларж припустився жахливої помилки і м'яч залетів у ворота.
Другий тайм розпочався із чергового взяття воріт. Все той же Качараба порушив правила у штрафному майданчику, а пенальті чітко реалізував Ігор Харатін.
Автогол Качараби
Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
Ференцварош – Славія 2:0
Голи: Качараба (автогол), 44, Харатін (пенальті), 50.