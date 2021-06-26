Новый сезон французской Лиги 1 стартует 8 августа 2021, а закончится 21 мая 202 года. Именно таковы базовые даты чемпионата.

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Первый тур будет состоять из 10 игр, ведь в чемпионате примут участие 20 команд. Непростой старт ожидает Труа Николая Кухаревича – его команда будет принимать ПСЖ, который в бой поведут Неймар и Мбаппе.

Лилль, который прервал гегемонию парижан и стал чемпионом в сезоне 2020/21, в первом матче сыграет с Метцом.

Напомним, 19-летний Николай Кухаревич перешел в Труа из львовского Руха. Сумма трансфера не сообщается. Труа находится в собственности City Football Group, который владеет Манчестер Сити и рядом других клубов.