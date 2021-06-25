На стадии группового этапа сборная Украины показала неоднозначную игру, провалив второй тайм с Северной Македонией и поединок против Австрии.

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Впрочем, капитан "желто-синих" все три матча провел на высоком уровне, забил два гола и отдал результативную передачу. Такая эффективность позволила нашему вингеру войти в символическую команду группового этапа Евро-2020.

Напомним, Украина таки сумела пробиться в 1/8 турнира, где 29 июня сыграет против Швеции.