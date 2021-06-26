Новий сезон французької Ліги 1 стартує 8 серпня 2021 року, а закінчиться 21 травня 202 року. Саме такими є базові дати чемпіонату.

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Перший тур складатиметься з 10 ігор, адже в чемпіонаті візьмуть участь 20 команд. Непростий старт очікує на Труа Миколи Кухаревича – його команда прийматиме ПСЖ, який в бій поведуть Неймар та Мбаппе.

Лілль, який перервав гегемонію парижан та здобув чемпіонство в сезоні 2020/21, в першому матчі зіграє з Метцом.

Нагадаємо, 19-річний Микола Кухаревич перейшов у Труа з львівського Руху. Сума трансферу не повідомляється. Труа перебуває у власності City Football Group, який володіє Манчестер Сіті та рядом інших клубів.