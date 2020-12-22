Хавбек Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко может сделать карьерный скачок уже этой зимой.

Украинский хавбек Виктор Коваленко попал на радары сразу нескольких клубов итальянского чемпионата. Об этом сообщили в шоу ТаТоТаке.

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Кроме Аталанты Руслана Малиновского на украинского хавбека нацелились Удинезе и Наполи.

Вместе с тем отмечается, что сразу при подписании контракта Коваленко может отправиться в аренду в чемпионат Бельгии.

В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 матчах и забил 4 гола. Его контракт с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 4,5 миллиона евро.