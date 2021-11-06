Команды выдали очень скучный первый тайм практически без моментов и вообще без ударов по воротам. Поэтому ключевые события на поле развернулись после перерыва.

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На 58-й минуте гости неудачно разыграли штрафной рядом с воротами соперника и получили ответную контратаку. На ее завершающей стадии Виктор Коваленко отпасовал на Якопо Салу, а тот мощно пробил – роскошный гол!

Торино отчаянно атаковало, а на последних минутах организовало настоящую осаду ворот Специи – все бесполезно. На 89-й минуте Коваленко получил желтую карточку за фол в центре поля и был заменен в компенсированное время.

Благодаря победе Специя набрала 11 очков и поднялась со дна турнирной таблицы.

Голевой пас Коваленко

Чемпионат Италии, 12 тур

Специя – Торино 1:0

Гол: Сала, 58.