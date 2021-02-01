Аталанта официально объявила о переходе украинского хавбека Виктора Коваленко.

Источник: твиттер Аталанты

Украинский полузащитник Виктор Коваленко прошел медобследование в Аталанте и подписал контракт, который рассчитан до лета 2025 года.

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Донецкий Шахтер получит за 24-летнего футболиста компенсацию в размере 700 тысяч евро. Напомним, что контракт Коваленко с "горняками" завершался уже этим летом.

В текущем сезоне Виктор принял участие в 11 матчах и забил 4 гола.