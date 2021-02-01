Аталанта офіційно оголосила про перехід українського хавбека Віктора Коваленка.

Джерело: твіттер Аталанти

Український півзахисник Віктор Коваленко пройшов медобстеження в Аталанті та підписав контракт, який розрахований до літа 2025 року.

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Донецький Шахтар отримає за 24-річного футболіста компенсацію у розмірі 700 тисяч євро. Нагадаємо, що контракт Коваленка з "гірниками" завершувався вже цього літа.

У поточному сезоні Віктор взяв участь в 11 матчах та забив 4 голи.