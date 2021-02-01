Бутко не прошел медосмотр в Эрзуруме
Защитник Шахтера Богдан Бутко не смог подписать контракт с аутсайдером чемпионата Турции.
Источник: Твиттер Forza Erzurumspor
Защитник "горняков" Богдан Бутко пока не сможет попробовать себя в турецкой Суперлиге и продолжит поиски вариантов продолжения карьеры.
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Футболист имел договоренность с откровенным аутсайдером чемпионата Турции Эрзурумом, который планировал арендовать 30-летнего защитника до конца сезона. Но Богдан не смог пройти медосмотр.
Напомним, первую часть сезона Бутко провел в польском Лехе, где провел лишь 6 матчей во всех турнирах. По возвращении в Украину Шахтер не взял Богдана на тренировочные сборы. Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета.
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