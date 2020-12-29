Коваленко показал свою девушку – фото красавицы
Сердце хавбека Шахтера Виктора Коваленко пленила блондинка Анастасия Мантач.
Хавбек Шахтера Виктор Коваленко, который ранее не афишировал свои отношения, показал девушку широкой общественности. Футболист сборной Украины встречается с Анастасией Мантач, которая и опубликовала фото с футболистом в своем Instagram.
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Пока СМИ разгоняют слухи вокруг трансфера футболиста в Аталанту, пара проводит отпуск на Мальдивах. Надеемся, отдых в компании красавицы поможет Виктору восстановиться после первой половины сезона и набраться сил на новые футбольные свершения.
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