Сердце хавбека Шахтера Виктора Коваленко пленила блондинка Анастасия Мантач.

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко, который ранее не афишировал свои отношения, показал девушку широкой общественности. Футболист сборной Украины встречается с Анастасией Мантач, которая и опубликовала фото с футболистом в своем Instagram.

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Пока СМИ разгоняют слухи вокруг трансфера футболиста в Аталанту, пара проводит отпуск на Мальдивах. Надеемся, отдых в компании красавицы поможет Виктору восстановиться после первой половины сезона и набраться сил на новые футбольные свершения.