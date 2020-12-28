Хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко має твердий намір продовжити кар'єру в Європі.

Московський Спартак пропонував угоду хавбеку донецького Шахтаря та збірної України Віктору Коваленку, повідомляє видання Todofichajes.

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Втім, продовження кар'єри у складі російського клубу не зацікавило 24-річного футболіста. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Коваленко вже підписав попередній контракт з Аталантою, в якій вже виступає українець Руслан Маліновський.

У послугах українця була зацікавлена і Бенфіка, але "орли" запізнилися із пропозицією, адже Коваленко вже встиг домовитися з Аталантою.

Клуб з Бергамо спробує отримати Коваленка вже цієї зими, адже розраховує на нього в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.