Серце хавбека Шахтаря Віктора Коваленка полонила білявка Анастасія Мантач.

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко, який раніше не афішував свої стосунки, показав дівчину широкому загалу. Футболіст збірної України зустрічається з Анастасією Мантач, яка і опублікувала фото з футболістом у своєму Instagram.

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Поки ЗМІ розганяють чутки навколо трансферу футболіста в Аталанту, пара проводить відпустку на Мальдівах. Сподіваємося, відпочинок у компанії красуні допоможе Віктору відновитися після першої половини сезону та набратися сил на нові футбольні звершення.