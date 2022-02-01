Коваленко похвастался новым авто – дела украинца в Специи идут очень хорошо
Источник:инстаграмм Виктора Коваленко
Украинский хавбек Виктор Коваленко стал одним из лидеров Специи, борющейся за выживание в Серии А. Впрочем, яркие изменения в его жизни проходят не только на футбольном поле.
Хавбек сборной Украины показал свое авто. Элитная красавица стала отличным фоном для фото в инстаграмм.
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На Апеннинах футболист передвигается на роскошной Audi RS6. Рыночная цена автомобиля, которым похвастался 25-летний хавбек, составляет около 5 миллионов гривен.
Сезон 2021/22 Виктор Коваленко на правах аренды проводит в Специи, его контракт принадлежит Аталанте. Он сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Также игровая практика в Специи помогла ему вернуть место в сборной Украины.