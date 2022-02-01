Хавбек збірної України показав своє авто. Елітна красуня стала чудовим фоном для світлини в інстаграм.

До теми Блохін придбав розкішний позашляховик – легенді позаздрять усі автолюбителі

На Апеннінах футболіст пересувається на розкішній Audi RS6. Ринкова ціна автомобіля, яким похизувався 25-річний хавбек, становить близько 5 мільйонів гривень.

Сезон 2021/22 Віктор Коваленко на правах оренди проводить у Спеції, його контракт належить Аталанті. Він зіграв 16 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі. Також ігрова практика у Спеції допомогла йому повернути місце у національній збірній України.