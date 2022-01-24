Звездный Олег Блохин решил приобрести новый автомобиль. Его выбор остановился на немецком внедорожнике Audi Q8 с дизельным двигателем.

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За автомобиль Олегу Владимировичу пришлось выложить немалую сумму. Сообщается, что это самый большой и дорогой кроссовер в линейке немецкого бренда. Он создан на одной платформе из Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

На украинском рынке базовый Q8 предлагают в двух модификациях – дизельной 50 TDI quattro (286 лошадиных сил) и бензиновой 55 TFSI quattro (340 лошадиных сил). Цены стартуют от 1,9 миллионов гривен.