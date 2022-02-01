Хавбек сборной Украины показал свое авто. Элитная красавица стала отличным фоном для фото в инстаграмм.

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На Апеннинах футболист передвигается на роскошной Audi RS6. Рыночная цена автомобиля, которым похвастался 25-летний хавбек, составляет около 5 миллионов гривен.

Сезон 2021/22 Виктор Коваленко на правах аренды проводит в Специи, его контракт принадлежит Аталанте. Он сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Также игровая практика в Специи помогла ему вернуть место в сборной Украины.