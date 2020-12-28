Хавбек донецкого Шахтера Виктор Коваленко твердо намерен продолжить карьеру в Европе.

Московский Спартак предлагал контракт хавбеку донецкого Шахтера и сборной Украины Виктору Коваленко, сообщает издание Todofichajes.

Интересно Европа против Мариуполя: Качараба не жалеет о своем выборе

Впрочем, продолжение карьеры в составе российского клуба не заинтересовало 24-летнего футболиста. Ранее СМИ сообщали о том, что Коваленко уже подписал предварительный контракт с Аталантой, в которой уже выступает украинец Руслан Малиновский.

В услугах украинца была заинтересована и Бенфика, но "орлы" опоздали с предложением, ведь Коваленко уже успел договориться с Аталантой.

Клуб из Бергамо попытается получить Коваленко уже этой зимой, ведь рассчитывает на него в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.