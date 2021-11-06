Команди видали дуже нудний перший тайм практично без моментів і взагалі без ударів по воротах. Тому ключові події на полі розгорнулися по перерві.

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На 58-й хвилині гості невдало розіграли штрафний поруч із воротами суперника і отримали контратаку у відповідь. На її завершальній стадії Віктор Коваленко відпасував на Якопо Салу, а той потужно пробив – розкішний гол!

Торіно відчайдушно атакувало, а на останніх хвилинах організувало справжню облогу воріт Спеції – все марно. На 89-й хвилині Коваленко отримав жовту картку за фол у центрі поля і був замінений у компенсований час.

Завдяки перемозі Спеція набрала 11 очок і піднялася з дна турнірної таблиці.

Чемпіонат Італії, 12 тур

Спеція – Торіно 1:0

Гол: Сала, 58.