Переговоры Дженоа с Андреем Шевченко уже на финальной стадии. Известны все условия контракта между клубом и специалистом, рассчитанным до 2023 года с возможностью пролонгации.

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"Грифоны" будут платить Шевченко 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы. Его помощниками будут Андреа Малдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет помогали ему в сборной Украины.

Ранее звучали слухи, что Дженоа возглавит Андреа Пирло, но в последний момент боссы клуба предпочли Шевченко.

Напомним, Шевченко ушел с поста главного тренера сборной Украины 1 августа. Он сообщал, что хотел продолжить работу в национальной команде, но не получил предложения от УАФ.

Под его руководством на Евро-2020 "желто-синие" дошли до 1/4 финала, где проиграли Англию со счетом 0:4.