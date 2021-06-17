Коваленко не впечатлил Гасперини – Аталанта уже готова попрощаться с украинцем

Карьера Виктора Коваленко в Аталанте может оказаться не слишком продолжительной. Клуб рассматривает возможность продать украинского хавбека, которого приобрел только зимой.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не впечатлен игрой Виктора Коваленко. Украинец может сменить клубную прописку еще до начала следующего сезона.

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Сообщается, у Виктора возникали проблемы из-за сложных тренировок, которыми славится Гасперини. В клубе решили прощаться с украинцем и искать ему замену. Уже раздаются слухи, что бергамаски согласовали переход Тьона Копмейнерса с АЗ.

Вместе с тем, Аталанта хочет получить за Коваленко не менее 8 миллионов евро. 25-летний украинец перебрался в Бергамо прошлой зимой с Шахтера за символические 600 тысяч евро. В футболке Аталанты Виктор сыграл всего 3 минуты.