Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні не вражений грою Віктора Коваленка. Українець може змінити клубну прописку ще до початку наступного сезону.

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Повідомляється, у Віктора виникали проблеми через складні тренування, якими славиться Гасперіні. У клубі вирішили прощатися з українцем та шукати йому заміну. Лунають чутки, що бергамаски вже узгодили перехід Тьона Копмейнерса із АЗ.

Разом з тим, Аталанта хоче отримати за Коваленка щонайменше 8 мільйонів євро. 25-річний українець перебрався у Бергамо минулої зими із Шахтаря за символічні 600 тисяч євро. В футболці Аталанти Віктор зіграв лише 3 хвилини.