Украина – Северная Македония: история встреч

В рамках Евро-2020 нас ожидает пятая встреча Украины и Северной Македонии.

Премьерный матч состоялся в октябре 2003-го – в Киеве голов не забивали. Самая интересная деталь того противостояния – факт дебюта в сборной Олега Блохина. Уже через два года национальная команда под руководством "фартового" тренера завоюет путевку на ЧМ-2006.

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Следующего поединка с македонцами пришлось ждать несколько месяцев. На этот раз "сине-желтые" проиграли в Скопье 0:1 – это было первое поражение Блохина в качестве главного тренера сборной. А еще тот матч запомнился болезненным ударом в лицо Андрею Шевченко от защитника Милана Стояноски – наш форвард с кровью на лице сразу отправился в раздевалку. Обзор матча Македония – Украина

– Еще два матча состоялись в рамках квалификации на Евро-2016. В октябре 2014-го на "Арене Львов" хозяева не без проблем одолели неуступчивого соперника. Все решил гол Сергея Сидорчука в компенсированное время к первому тайму. А на старте второй половины Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти.

неуступчивого соперника. Все решил гол Сергея Сидорчука в компенсированное время к первому тайму. А на старте второй половины Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. Непросто было через год в Скопье, однако поздние голы Евгения Селезнева (с пенальти) и Артема Кравца принесли победу украинцам.