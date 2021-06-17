Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не впечатлен игрой Виктора Коваленко. Украинец может сменить клубную прописку еще до начала следующего сезона.
Интересно Где сборная Украины проведет домашние матчи осенью 2021: города и даты
Сообщается, у Виктора возникали проблемы из-за сложных тренировок, которыми славится Гасперини. В клубе решили прощаться с украинцем и искать ему замену. Уже раздаются слухи, что бергамаски согласовали переход Тьона Копмейнерса с АЗ.
Вместе с тем, Аталанта хочет получить за Коваленко не менее 8 миллионов евро. 25-летний украинец перебрался в Бергамо прошлой зимой с Шахтера за символические 600 тысяч евро. В футболке Аталанты Виктор сыграл всего 3 минуты.