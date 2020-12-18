Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может стать одноклубником Руслана Малиновского.

Как сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb, полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить карьеру в "Аталанте". Клуб из Бергамо хочет подписать 4-летний контракт с украинцем.

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По информации источника, донецкий клуб неоднократно пытался убедить футболиста остаться, однако тот отказался из-за наличия предварительного соглашения с "Аталантой", в составе которой выступает другой украинский сборник Руслан Малиновский.

В этом сезоне Коваленко отличился 4 голами в 11 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.