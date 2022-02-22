По мнению польского журналиста Павла Карпьерца, Коноплянка до сих пор может похвастаться замечательной техникой. Кроме того, он очень вдохновенно тренируется с новой командой, что не проходит мимо внимания тренера.

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Вместе с тем, форма украинца оставляет желать лучшего. В текущем сезоне он провел на поле всего 47 минут, поэтому ему нужно время, чтобы набрать хорошие кондиции.

Сначала Евгений будет выходить на замену, но впоследствии может стать одним из сильнейших игроков польской Экстракласы.

У Коноплянки есть все шансы стать звездой нашего чемпионата. Игроков, имеющих такое резюме как у Евгения, можно пересчитать на пальцах одной руки,

– сказал журналист.

Пока Коноплянка не дебютировал в составе Краковии. Следующий матч его команда проведет в понедельник, 28 февраля, против Термалики.