Ну думку польського журналіста Павла Карп'єрца, Коноплянка досі може похизуватися чудовою технікою. Окрім того, він дуже натхненно тренується з новою командою, що не проходить повз увагу тренера.

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Разом з тим форма українця залишає бажати кращого. У поточному сезоні він провів на полі лише 47 хвилин, тому йому потрібен час, щоб набрати хороші кондиції.

Спочатку Євген буде виходити на заміну, але згодом може стати одним з найсильніших гравців польської Екстракляси.

Коноплянка має всі шанси стати зіркою нашого чемпіонату. Гравців, які мають таке резюме як у Євгена, можна перерахувати на пальцях однієї руки,

– сказав журналіст.

Наразі Коноплянка ще не дебютував у складі Краковії. Наступний матч його команда проведе у понеділок, 28 лютого, проти Термаліки.