Защитник Десны и сборной Украины Юхим Конопля увлекся литературой и забыл о PlayStation.

Молодой защитник Юхим Конопля не фанат сериалов, а все больше свободного времени посвящает книгам. Об этом он рассказал FootballHub.

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"Родители несколько раз предлагали, но я часто отказывался. А сейчас, наоборот, пришел к этому. Я в PlayStation не играл полгода, вообще не включал.

Начинал с приключенческих романов, рассказов и повестей, а сейчас читаю "Загадка Ситтафорда" Агаты Кристи. Это интересно, легко идет. Почему бы и нет? В YouTube смотреть уже нечего, я не фанат сериалов, а почитать можно", – сказал футболист.