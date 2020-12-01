Захисник Десни та збірної України Юхим Конопля захопився літературою та забув про PlayStation.

Молодий захисник Юхим Конопля не фанат серіалів, а все більше вільного часу присвячує книжкам. Про це він розповів FootballHub.

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"Батьки кілька разів пропонували, але я часто відмовлявся. А зараз, навпаки, прийшов до цього. Я в PlayStation не грав півроку, взагалі не включав.

Починав з пригодницьких романів, оповідань і повістей, а зараз читаю "Загадка Сіттафорда" Агати Крісті. Це цікаво, легко йде. Чому б і ні? В YouTube дивитися вже нічого, я не фанат серіалів, а почитати можна", – сказав футболіст.