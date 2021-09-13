Конфликт интересов: почему Скрыпник отказался возглавить сборную несмотря на особенные условия

УАФ предлагала наставнику луганской Зари Виктору Скрыпнику кресло главного тренера сборной Украины. Специалист решил остаться на привычном для себя месте работы.

После завершения контракта Андрея Шевченко УАФ хотела, чтобы команду возглавил Сергей Ребров. Вместе с тем функционеры рассматривали и других кандидатов.

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Одним из них был главный тренер Зари Виктор Скрыпник. Специалист получил на выбор два варианта: стать полноценным тренером "желто-синих" или сочетать должности тренера в Заре и национальной команде.

51-летний специалист отверг оба предложения. Его аргументами стали действующий контракт с Зарей и конфликт интересов при работе в двух командах.

Напомним, в итоге команду возглавил Александр Петраков, под его руководстом сборная Украины сыграла вничью против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).