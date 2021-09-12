Чемпионат Венгрии 2021/22, 6-й тур
Гонвед – Ференцварош – 0:1
Гол: Нгуен, 16
Удаление: Ботка, 23 (Ференцарош)
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Бывшая команда Сергея Реброва не без труда одержала победу над Гонведом. На старте игры чемпион Венгрии забил гол, но уже вскоре остался в меньшинстве и был вынужден доигрывать матч вторым номером.
Александр Зубков вышел на поле после удаления Ботки. Сейчас вингер сборной Украины не может похвастаться статусом игрока основного состава.
Ференцварош после 4 сыгранных матчей имеет 9 очков и находится в верхней части турнирной таблицы.