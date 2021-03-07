В последний раз "горожане" уступали в ноябре Тоттенхэму. Манчестер Юнайтед прервал победную серию, которая составила 21 матч.

Источник: 24 канал

На 40-й секунде матча Антони Марсиаль упал в штрафной после контакта с Габриэлем Жезусом. Бруну Фернандеш без проблем реализовал пенальти.

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На старте второго тайма номинальные гости забили во второй раз. Хотя в предыдущей атаке Сити мог сравнять счет – Родри попал в перекладину. А уже через мгновение Люк Шоу обыгрался с Маркусом Рэшфордом и отправил мяч в сетку.

Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, часто подключался к атакам, однажды неплохо пробил (Дин Хендерсон не без проблем парировал). Украинец традиционно много контактировал с мячом (116 прикосновений – больше всех на поле), и получил 6,52 от WhoScored (восьмой в команде).

Несмотря на поражение, Манчестер Сити остался на вершине АПЛ с 65 очками. У Манчестер Юнайтед, который поднялся второе место, 54 пункта.

Чемпионат Англии, 27 тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Бруну Фернандеш (пен.), 2, Шоу, 50.