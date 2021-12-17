Зустріч із дев'ятою командою Серії А для підопічних Андрія Шевченка виявилася фатальною. Гості протрималися до 36-ї хвилини, коли забив Педро.

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По перерві римляни відзначилися ще двічі. Забивали Франческо Ачербі та Маттіа Дзакканьї. На 86-й хвилині голом престижу у складі Дженоа відзначився Філіппо Меледжоні, якого чотирма хвилинами раніше Шевченко випустив на заміну. Для 22-річного футболіста це дебютний гол у Серії А.

У Дженоа десять очок і 18-та позиція. У вівторок команду Андрія Шевченка екзаменуватиме Аталанта Руслана Маліновського.

Чемпіонат Італії, 18 тур

Лаціо – Дженоа 3:1

Голи: Педро, 36, Ачербі, 75, Дзакканьї, 81 – Меледжоні, 86.