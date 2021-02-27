Похоже, что руководство Гента убедило Романа Яремчука подписать новый контракт с клубом.

Боссы Гента убедили Романа Яремчука подписать новый контракт. По слухам, украинский форвард подписал новое соглашение в конце трансферного окна.

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Сообщается, что стороны не захотели афишировать событие. Согласно новому договору, Яремчук будет принадлежать Генту до лета 2025 года. Руководство клуба надеется, что этот шаг позволит больше заработать на трансфере форварда. Как сообщалось ранее, Роман получил обещание о продаже уже следующим летом.

В текущем сезоне Яремчук сыграл в чемпионате Бельгии 22 матча, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.