Сборные Германии и Украины сыграют между собой матч Лиги наций в субботу, 14 ноября. Перед этим матчем наставник немцев Иоахим Лёв провел традиционную пресс-конференцию.

Перед этим матчем обе команды остаются в числе претендентов на победу в группе. Но для этого надо обязательно побеждать в этом матче. И уже после этого думать о следующем сопернике. В случае сборной Германии – это будет сборная Испании. Украинской сборной же придется играть против сборной Швейцарии на выезде.

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Поэтому пока Йоахим Лёв выражал комплименты сборной Украины. Особенно после победы над сборной Испании.

"По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она обыграла Испанию не случайно. В ее рядах много быстрых и технических атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве. Испанцы уступили украинцам потому, что не смогли найти правильные решения в противостоянии с организованным соперником. В субботу моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию", – заявил Иоахим Лёв.

Матч между сборными Германии и Украины состоится в субботу, 14 ноября. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.