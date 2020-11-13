Збірні Німеччини та України зіграють між собою матч Ліги націй у суботу, 14 листопада. Перед цим матчем наставник німців Йоахім Льов провів традиційну пресконференцію.

Перед цим матчем обидві команди залишаються серед претендентів на перемогу у групі. Але для цього треба обов'язково перемагати у цьому матчі. І вже після цього думати про наступного суперника. У випадку збірної Німеччини – це буде збірна Іспанії. Українцям же доведеться грати проти збірної Швейцарії на виїзді.

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Тож поки Йоахім Льов висловлював компліменти збірній України. Особливо після перемоги над збірною Іспанії.

"У порівнянні з матчем у Києві Україна підсилила свій склад. Вона обіграла Іспанію не випадково. У її лавах багато швидких та технічних атакувальних гравців. Разом із тим Україна чудово захищається. Ми це помітили ще в Києві. Іспанці поступилися українцям тому, що не змогли знайти правильні рішення у протистоянні з організованим суперником. У суботу моя команда має вийти за межі своїх можливостей і продемонструвати пристрасть та енергію", – заявив Йоахім Льов.

Матч між збірними Німеччини та України відбудеться в суботу, 14 листопада. Початок матчу о 21:45 за київським часом.