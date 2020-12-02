Футбольный союз Германии хочет видеть наставника Ливерпуля Юргена Клоппа на тренерском мостике национальной команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может продолжить карьеру в сборной Германии, сообщает SportBild.

Названы самые дорогие игроки мира: на каком месте украинцы в рейтинге ТОП-250

Нынешний наставник Йоахим Лев будет готовить команду к Евро-2020, и если приведет бундестим в полуфинал, то останется до Чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

После ЧМ Немецкий футбольный союз намерен предложить контракт Клоппу, который продлил договор с Ливерпулем до 2024 года.

Отметим, что Евро-2024 состоится в Германии, поэтому немецкие футбольные чиновники надеются, что Клопп сможет принять их предложение и показать хороший результат.