Футбольний союз Німеччини хоче бачити наставника Ліверпуля Юргена Клоппа на тренерському містку національної команди.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може продовжити кар'єру в збірній Німеччини, повідомляє SportBild.

Названі найдорожчі гравці світу: на якому місці українці в рейтингу ТОП-250

Нинішній наставник Йоахім Льов готуватиме команду до Євро-2020, і якщо приведе бундестім до півфіналу, то залишиться до Чемпіонату світу-2022, що пройде в Катарі.

Після ЧС Німецький футбольний союз має намір запропонувати контракт Клоппу, який продовжив договір з Ліверпулем до 2024 року.

Зазначимо, що Євро-2024 відбудеться в Німеччині, тому німецькі футбольні чиновники сподіваються, що Клопп зможе прийняти їхню пропозицію та показати хороший результат.