Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп хочет найти качественного дублера Алиссону. Его выбор пал на украинского таланта Андрея Лунина.

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Уровень Адриана и Куивина Келлехера не устраивает немецкого специалиста, поэтому клуб готов потратить значительные средства на усиление вратарской позиции. В случае травмы Алисона Клопп хочет быть уверен, что ворота будут в надежных руках.

Реал выразил готовность отпустить украинского голкипера, но выставил безумный ценник – 20 миллионов евро. Интересно, что сумма не напугала мерсисайдцев, поэтому активные переговоры между клубами уже начались.

Контракт Андрея Лунина с Реалом действует до 30 июня 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его всего в 2 миллиона евро.