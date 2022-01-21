Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп хоче знайти якісного дублера Аліссону. Його вибір впав на українського таланта Андрія Луніна.

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Рівень Адріана та Куївіна Келлехера не влаштовує німецького спеціаліста, тому клуб готовий витратити значні кошти на підсилення воротарської позиції. У разі травми Аліссона Клопп хоче бути впевнений, що ворота будуть у надійних руках.

Реал висловив готовність відпустити українського голкіпера, але виставив божевільний цінник – 20 мільйонів євро. Цікаво, що сума не злякала мерсисайдців, тому активні переговори між клубами вже розпочалися.

Контракт Андрія Луніна з Реалом чинний до 30 червня 2024 року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює його лише у 2 мільйони євро.