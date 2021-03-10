Свій 55-й день народження святкує автор другого гола в історії збірної України. Всього Юрій Гудименко провів два поєдинки за українську збірну.

Джерело: 24 канал

Свій прем'єрний історичний поєдинок збірна України провела 29 квітня 1992-го в Ужгороді проти угорців. У тому році "синьо-жовті" зіграли ще три матчі – і усі три на виїзді.

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У червні українці гостювали в США (0:0), а 26 серпня вирушили у Ньїредьгазу, де знову зіграли з Угорщиною. Як і в першій зустрічі, наша команда поступилася, хоча все розпочиналося доволі непогано. Спочатку Олександр Помазун парирував пенальті, а наприкінці першого тайму нападник сімферопольської Таврії Юрій Гудименко відкрив рахунок (момент на 00:25 відео).

"У мене не дуже добра пам'ять, але цей гол чудово запам’ятав. Призетко промчався по правому флангу, відпасував під себе у центр, а я одним дотиком спрямував м’яч у ворота збірної Угорщини. За хвилину після цього отримав жовту картку – ці угорці неприємні такі, постійно кусалися. От я і відповів", – згадував через багато років Гудименко.

Щоправда, перевагу українці не втримали. Спочатку вилучили Віктора Леоненка, а наприкінці зустрічі підопічні Віктора Прокопенка пропустили двічі і в підсумку програли 1:2.

Гудименко – третій ліворуч у верхньому ряді

Народився Юрій Гудименко у місті Фрунзе (тепер – Бішкек), столиці Киргизії. Там і розпочинав займатися футболом. У 1990-му він переїхав у Дніпро Євгена Кучеревського, звідки через рік перебрався у волгоградський Ротор. Згодом Гудименко повернувся в Україну – він став гравцем сімферопольської Таврії, з якою у 1992-му виграв перший чемпіонат України. Зараз Юрій Аркадійович працює дитячим тренером у Волгограді.