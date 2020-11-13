Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что украинцам под силу одолеть сборную Германии в матче Лиги наций. Но для этого придется приложить усилия.

Своими мыслями футболист сборной Украины поделился в комментарии УАФ.

О неудачном матче против Польши

Считаю, что в матче с Польшей все игроки выкладывались по максимуму. Мы показали неплохую игру, но результата, к сожалению, не достигли. Думаю, что мы проведем работу над ошибками и в следующих поединках будем действовать лучше.

Думаю, что матч с поляками придаст нам опыта. Такие игры помогают лучше подготовиться к официальным встречам. Рад, что есть такая возможность – играть против сильных сборных.

О выступлениях за сборную

Каждый поединок за национальную команду – это плюс, это престиж, и каждый выкладываться, чтобы в такое сложное время порадовать болельщиков.

Моя задача – забивать голы, но мы играем против сильных команд. Надо работать, и голы придут.

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О матче против сборной Германии

Будем ставить максимальные задачи. В составе немцев немало звезд мирового футбола с топ-клубов, но мы не боимся и будем стараться показать свой максимум. Игра будет проходить в Германии, без болельщиков соперника, поэтому нам будет немного легче.