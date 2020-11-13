Кожен має викладатися, щоб у такий складний час порадувати вболівальників, – Яремчук
Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що українцям під силу здолати збірну Німеччини у матчі Ліги націй. Але для цього доведеться докласти зусиль.
Своїми думками футболіст збірної України поділився в коментарі УАФ.
Про невдалий матч проти Польщі
Вважаю, що в матчі з Польщею всі гравці викладалися по максимуму. Ми показали непогану гру, але результату, на жаль, не досягли. Думаю, що ми проведемо роботу над помилками й у наступних поєдинках будемо діяти краще.
Думаю, що матч із поляками додасть нам досвіду. Такі ігри допомагають краще підготуватися до офіційних зустрічей. Радий, що є така можливість – грати проти сильних збірних.
Про виступи за збірну
Кожен поєдинок за національну команду – це плюс, це престиж, і кожен має викладатися, щоб у такий складний час порадувати вболівальників.
Моє завдання – забивати голи, але ми граємо проти сильних команд. Треба працювати, і голи прийдуть.
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Про матч проти збірної Німеччини
Будемо ставити максимальні завдання. У складі німців чимало зірок світового футболу з топ-клубів, але ми не боїмося й будемо намагатися показати свій максимум. Гра проходитиме в Німеччині, без уболівальників суперника, тому нам буде трохи легше.
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