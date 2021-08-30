Казахстан – Украина: "желто-синие" отправились на матч

В среду, 1 сентября, сборная Украины сыграет против Казахстана в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Украинская делегация, в составе которой 20 игроков, отправилась в Нур-Султан в 10 утра. Также вечером в столицу Казахстана прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба.

Интересно Шовковский рассказал, чем занимается в сборной: у него важнейшая задача

Наша команда проведет вечернюю тренировку на искусственном газоне в манеже Казахстанской федерации футбола.

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Первый матч между Украиной и Казахстаном завершился при счете 1:1. Сейчас в активе "желто-синих" только 3 очка, поэтому в Нур-Султане нас устроит только победа.