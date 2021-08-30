Українська делегація, в складі якої 20 гравців, вирушила до Нур-Султану о 10 ранку. Також ввечері до столиці Казахстану прибудуть Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Харатін, Олександр Зубков і Тарас Качараба.

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Наша команда проведе вечірнє тренування на штучному газоні в манежі Казахстанської федерації футболу.

Нагадаємо, стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00.

Перший матч між Україною та Казахстаном завершився за рахунком 1:1. Зараз в активі "жовто-синіх" лише 3 очки, тому в Нур-Султані нас влаштує лише перемога.