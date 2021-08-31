Казахстан – Украина: хозяева запустят на трибуны только своих болельщиков

В Казахстане зафиксирована вспышка COVID-19, матч с "желто-синими" даже планировали перенести за пределы страны. Впрочем, матч состоится не только на "Астана Арена", но и с болельщиками.

Казахстанская федерация футбола решила впустить зрителей на матч отборочного этапа на ЧМ-2022 против Украины. Местные власти решили заполнить трибуны на 30%, что составляет примерно 9 тысяч зрителей.

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Также сообщается, что посетить матч смогут только местные жители. Фанаты "желто-синих" поддержать свою команду не смогут. УЕФА решил отменить квоту в 5% билетов для гостевых болельщиков.

Причиной ограничений для гостевых фанатов стали вспышки COVID-19 и большое количество матчей сборных, которая будет сыграна в сентябре.

Напомним, матч Казахстан – Украина состоится завтра, 1 сентября. Начало игры в 17:00.