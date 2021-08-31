Казахстанська федерація футболу вирішила впустити глядачів на матч відбіркового етапу на ЧС-2022 проти України. Місцева влада вирішила заповнити трибуни на 30%, що складає приблизно 9 тисяч глядачів.

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Також повідомляється, що відвідати матч зможуть лише місцеві жителі. Фанати "жовто-синіх" підтримати свою команду не зможуть. УЄФА вирішив скасувати квоту у 5% квитків для гостьових вболівальників.

Причиною обмежень для гостьови фанатів стали спалахи COVID-19 та велика кількість матчів збірних, яка буде зіграна у вересні.

Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться завтра, 1 вересня. Початок гри о 17:00.